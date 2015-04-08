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市场报道 | 2015年 4月 9日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，静待农业部供需报告

路透芝加哥4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘涨
跌互现，旧作合约小幅上扬，新作合约走低，市场静待周四公布的农业部
月度供需报告。
    
    市场预期，美国大豆种植面积创纪录，将导致大豆高产，使原本充裕
的供应进一步增加，导致远月合约承压。
    
    豆粕跟随大豆走势。

    旧作和新作豆油合约均收跌，受累于原油市场颓势。
    
    分析师预计，农业部周四公布的供需报告将把美国大豆期末库存预估
下调1,500万蒲式耳，至3.70亿蒲式耳，但这仍将是八年最高。
    
    市场还预计，农业部将下调巴西大豆产量预估，上调阿根廷产量预估
。
    
    对美国大豆出口的需求减少预计将在未来数月使CBOT旧作大豆较新作
大豆的溢价收窄。
    
    5月大豆期货合约 收升1/2美分，报每蒲式耳9.71-1/2美元。
    
    5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨319.9美元。5月豆油合约
 跌0.08美分，报30.95美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为220,907口，豆粕为93,920口，豆油为100
,518口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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