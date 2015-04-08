芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，静待农业部供需报告

路透芝加哥4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘涨 跌互现，旧作合约小幅上扬，新作合约走低，市场静待周四公布的农业部 月度供需报告。 市场预期，美国大豆种植面积创纪录，将导致大豆高产，使原本充裕 的供应进一步增加，导致远月合约承压。 豆粕跟随大豆走势。 旧作和新作豆油合约均收跌，受累于原油市场颓势。 分析师预计，农业部周四公布的供需报告将把美国大豆期末库存预估 下调1,500万蒲式耳，至3.70亿蒲式耳，但这仍将是八年最高。 市场还预计，农业部将下调巴西大豆产量预估，上调阿根廷产量预估 。 对美国大豆出口的需求减少预计将在未来数月使CBOT旧作大豆较新作 大豆的溢价收窄。 5月大豆期货合约 收升1/2美分，报每蒲式耳9.71-1/2美元。 5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨319.9美元。5月豆油合约 跌0.08美分，报30.95美分。 今日CBOT大豆预估成交量为220,907口，豆粕为93,920口，豆油为100 ,518口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)