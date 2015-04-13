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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第三日，海外买家专注于南美供应

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连跌第
三日，交易商称因美国大豆的出口需求疲弱。
    
    这是近月CBOT大豆期货在七个交易日内第六日收低。
    
    海外大豆买家专注于价格更低的阿根廷和巴西大豆，当地农户正在加
紧收割，今年预计将丰产。
    
    美国农业部公布，最近一周出口检验大豆450,317吨，低于一周前的5
69,648吨，分析师原本预计为35-50万吨。
    
    豆粕期货也走软，触及六个月低位，因中国需求降低。
    
    豆油期货收低，尽管盘中多数时间在平盘上方。5月合约未能守住40
日和50日移动均线支撑位。
        
    5月大豆期货合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳9.48-3/4美元。
    
    5月豆粕合约 收低0.4美元，报每短吨308.8美元。5月豆油合约
 跌0.05美分，报31.04美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为201,838口，豆粕为103,366口，豆油为14
7,243口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

    

 (编译 李军; 审校 母红)
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