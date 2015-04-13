芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第三日，海外买家专注于南美供应

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连跌第 三日，交易商称因美国大豆的出口需求疲弱。 这是近月CBOT大豆期货在七个交易日内第六日收低。 海外大豆买家专注于价格更低的阿根廷和巴西大豆，当地农户正在加 紧收割，今年预计将丰产。 美国农业部公布，最近一周出口检验大豆450,317吨，低于一周前的5 69,648吨，分析师原本预计为35-50万吨。 豆粕期货也走软，触及六个月低位，因中国需求降低。 豆油期货收低，尽管盘中多数时间在平盘上方。5月合约未能守住40 日和50日移动均线支撑位。 5月大豆期货合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳9.48-3/4美元。 5月豆粕合约 收低0.4美元，报每短吨308.8美元。5月豆油合约 跌0.05美分，报31.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为201,838口，豆粕为103,366口，豆油为14 7,243口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
路透香港5月12日 - 中国交通银行周五称，旗下投行分支交银国际以接近招股价区间低端定价，香港首次公开发售（IPO）集资17.87亿港元。