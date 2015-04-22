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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 05:05 BJT

芝加哥期市：大豆期货走低，因出口前景疲弱和担忧禽流感削弱豆粕需求

路透芝加哥4月22日 - 美国大豆期货周三走低，交易商称，受累于出
口需求下降，以及担忧禽流感可能影响豆粕需求。

    指标CBOT-5月大豆期货 跌至位于30日移动均线的关键支撑位之
下。该合约在盘中跌穿20日移动均线后反弹，勉力收在该水平之上。
    
    
    指标CBOT-5月豆粕期货 收低，远月合约也走软。现货市场交易
商称，国内外的需求都在减少。
    
    豆油期货也回落，5月合约 未能守住100日移动均线之上的支撑
位，拖累豆油期货转跌，并触及一周低位。
    
    预计美国农业部周四早间公布的报告将显示，最近一周出口销售旧作
大豆-10-15万吨，之前一周出口销售旧作大豆31.2569万吨。
    
    5月大豆期货合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/2美元。
    
    5月豆粕合约 收挫0.3美元，报每短吨315.5美元。5月豆油合约
 跌0.26美分，报31.56美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为250,426口，豆粕为83,132口，豆油为151
,545口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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