芝加哥期市：大豆期货走低，因出口前景疲弱和担忧禽流感削弱豆粕需求

路透芝加哥4月22日 - 美国大豆期货周三走低，交易商称，受累于出 口需求下降，以及担忧禽流感可能影响豆粕需求。 指标CBOT-5月大豆期货 跌至位于30日移动均线的关键支撑位之 下。该合约在盘中跌穿20日移动均线后反弹，勉力收在该水平之上。 指标CBOT-5月豆粕期货 收低，远月合约也走软。现货市场交易 商称，国内外的需求都在减少。 豆油期货也回落，5月合约 未能守住100日移动均线之上的支撑 位，拖累豆油期货转跌，并触及一周低位。 预计美国农业部周四早间公布的报告将显示，最近一周出口销售旧作 大豆-10-15万吨，之前一周出口销售旧作大豆31.2569万吨。 5月大豆期货合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/2美元。 5月豆粕合约 收挫0.3美元，报每短吨315.5美元。5月豆油合约 跌0.26美分，报31.56美分。 今日CBOT大豆预估成交量为250,426口，豆粕为83,132口，豆油为151 ,545口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)