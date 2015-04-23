芝加哥期市：大豆期货攀升至逾两周最高，因现货市场和豆油期货上涨

路透芝加哥4月23日 - 美国大豆期货周四攀升至4月7日以来最高，交 易商称，受助于现货市场走坚和豆油市场涨势。 随着5月期权合约的到期日临近，执行价在9.80美元的期权合约交投 活跃，推动大豆期货升向该水平。 对巴西和阿根廷卡车司机抗议活动将导致这两个国家的大豆付运放缓 的担忧进一步支撑市场。 CBOT-5月豆油期货 升穿100日移动均线，触及3月4日以来最高 。 豆粕期货也攀升，但牲畜和家禽饲养场需求疲弱，以及在CBOT-5月合 约逼近30日移动均线后出现的技术性卖盘限制涨幅。 5月大豆期货合约 收升7-3/4美分，报每蒲式耳9.78-1/4美元。 5月豆粕合约 收高1.1美元，报每短吨316.6美元。5月豆油合约 涨0.46美分，报32.02美分。 今日CBOT大豆预估成交量为243,247口，豆粕为84,297口，豆油为136 ,181口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)