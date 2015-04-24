芝加哥期市：CBOT大豆期货下挫逾1%，因出口前景疲弱

路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌逾 1%，因预期南美油籽出口强劲，将继续蚕食美国大豆的海外需求。 巴西警方表示，卡车工人罢工的参与度周五减小，该国高速公路被封 的数量由昨夜的17条降至11条。 豆粕和豆油期货也下滑，终端用户的需求疲弱打压豆粕期货，而豆油 期货在周四上扬1.5%后遭遇一波获利了结。 本周CBOT近月大豆期货 微升0.03%，豆粕期货 跌0.2%，豆 油期货 升0.3%，连升第四周。 5月大豆期货合约 收跌8-1/2美分，报每蒲式耳9.69-3/4美元。 5月豆粕合约 收低2美元，报每短吨314.6美元。5月豆油合约<B OK5>收跌0.35美分，报31.67美分。 今日CBOT大豆预估成交量为208,787口，豆粕为95,231口，豆油为115 ,334口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)