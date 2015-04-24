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市场报道 | 2015年 4月 25日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下挫逾1%，因出口前景疲弱

路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌逾
1%，因预期南美油籽出口强劲，将继续蚕食美国大豆的海外需求。
    
    巴西警方表示，卡车工人罢工的参与度周五减小，该国高速公路被封
的数量由昨夜的17条降至11条。
    
    豆粕和豆油期货也下滑，终端用户的需求疲弱打压豆粕期货，而豆油
期货在周四上扬1.5%后遭遇一波获利了结。
    
    本周CBOT近月大豆期货 微升0.03%，豆粕期货 跌0.2%，豆
油期货 升0.3%，连升第四周。
            
    5月大豆期货合约 收跌8-1/2美分，报每蒲式耳9.69-3/4美元。
    
    5月豆粕合约 收低2美元，报每短吨314.6美元。5月豆油合约<B
OK5>收跌0.35美分，报31.67美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为208,787口，豆粕为95,231口，豆油为115
,334口。(完)
        
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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