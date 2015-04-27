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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 04:57 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因有迹象显示出口需求强于预期

路透芝加哥4月27日 - 美国大豆期货周一走坚，逆农产品期货普跌之
势，交易商称，因有迹象显示海外买家对美国大豆供应的需求强于预期。

    大豆现货市场农户卖出缓慢也支撑大豆期价。
    
    指标CBOT-5月大豆期货 收在30日移动均线之上。
    
    美国农业部周一上午公布，向未知目的地出口销售15.8万吨美国大豆
，2014/15作物年度交割。
    
    农业部还表示，上周出口检验美国大豆共计31.1622万吨，超过市场
预估的12.5-27.5万吨。
    
    豆粕期货也收涨，但需求不旺限制买盘。
    
    豆油期货持平，受累于原油期价走低
    
    5月大豆期货合约 收升3-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。
    
    5月豆粕合约 收高0.5美元，报每短吨315.1美元。5月豆油合约
 微跌0.01美分，报31.66美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为226,802口，豆粕为95,597口，豆油为122
,144口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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