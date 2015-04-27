芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因有迹象显示出口需求强于预期

路透芝加哥4月27日 - 美国大豆期货周一走坚，逆农产品期货普跌之 势，交易商称，因有迹象显示海外买家对美国大豆供应的需求强于预期。 大豆现货市场农户卖出缓慢也支撑大豆期价。 指标CBOT-5月大豆期货 收在30日移动均线之上。 美国农业部周一上午公布，向未知目的地出口销售15.8万吨美国大豆 ，2014/15作物年度交割。 农业部还表示，上周出口检验美国大豆共计31.1622万吨，超过市场 预估的12.5-27.5万吨。 豆粕期货也收涨，但需求不旺限制买盘。 豆油期货持平，受累于原油期价走低 5月大豆期货合约 收升3-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。 5月豆粕合约 收高0.5美元，报每短吨315.1美元。5月豆油合约 微跌0.01美分，报31.66美分。 今日CBOT大豆预估成交量为226,802口，豆粕为95,597口，豆油为122 ,144口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)