芝加哥期市：大豆期货升至逾三周高位，因现货市场强劲及出口需求增加

路透芝加哥4月28日 - 美国大豆期货周二升至逾三周高位，交易商称 因现货市场强劲及对美国大豆的出口需求增加。 但因交易商锁定获利，期价收盘远低于日高。 近月CBOT大豆期货 盘中高见9.88-1/2美元，为4月6日来最高， 较上周五收盘水升约20美分。 周二现货市场大豆买盘上升，近几周农户出售缓慢引发加工商压榨供 应吃紧。 豆粕期货也上涨，5月合约一度升穿30日和40日移动均线，并收在20 日移动均线切入位之上，为4月1日来首见。 豆油期货下滑，因需求清淡及投资人作多豆粕/作空豆油套利。 美国农业部周二早称，民间出口商报告，向未具名目的地出售39万吨 大豆，2015/16作物年度付运。 5月大豆期货合约 收升4-1/2美分，报每蒲式耳9.77-1/2美元。 5月豆粕合约 收高3.6美元，报每短吨318.7美元。5月豆油合约 收跌0.43美分，报31.23美分。 今日CBOT大豆预估成交量为338,819口，豆粕为118,481口，豆油为15 0,089口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)