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市场报道 | 2015年 4月 29日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货升至逾三周高位，因现货市场强劲及出口需求增加

路透芝加哥4月28日 - 美国大豆期货周二升至逾三周高位，交易商称
因现货市场强劲及对美国大豆的出口需求增加。
    
    但因交易商锁定获利，期价收盘远低于日高。
    
    近月CBOT大豆期货 盘中高见9.88-1/2美元，为4月6日来最高，
较上周五收盘水升约20美分。
    
    周二现货市场大豆买盘上升，近几周农户出售缓慢引发加工商压榨供
应吃紧。
    
    豆粕期货也上涨，5月合约一度升穿30日和40日移动均线，并收在20
日移动均线切入位之上，为4月1日来首见。
    
    豆油期货下滑，因需求清淡及投资人作多豆粕/作空豆油套利。
    
    美国农业部周二早称，民间出口商报告，向未具名目的地出售39万吨
大豆，2015/16作物年度付运。
    
    5月大豆期货合约 收升4-1/2美分，报每蒲式耳9.77-1/2美元。
    
    5月豆粕合约 收高3.6美元，报每短吨318.7美元。5月豆油合约
 收跌0.43美分，报31.23美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为338,819口，豆粕为118,481口，豆油为15
0,089口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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