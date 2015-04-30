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市场报道 | 2015年 5月 1日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货在连升三日后回落

路透芝加哥4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下滑1.
1%，交易商称在连升三日后出现一波技术性卖盘。
    
    交易商指出，在交投最活跃的7月合约 在9.95美元见顶后，市场
出现一些技术性卖盘。9.95美元接近自1月高位至4月低点跌势的38%回档
位，也是自合约3月高位至4月低点的50%回档位。
    
    5月大豆期货的支撑位在20日移动均线切入位。
    
    豆粕期货下挫1.8%，因终端用户需求清淡，也令大豆期货承压。
    
    豆油期货收高，在7月合约跌至近50日移动均线后，逢低承接买盘支
撑市场。
    
    布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷大豆产量预估由5,850万吨上调
至6,000万吨。
    
    5月大豆期货合约 收跌10美分，报每蒲式耳9.78-1/2美元。
    
    5月豆粕合约 收挫5.3美元，报每短吨318.9美元。5月豆油合约
 微升0.04美分，报31.51美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为215,409口，豆粕为96,006口，豆油为97,
619口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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