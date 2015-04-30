芝加哥期市：CBOT大豆期货在连升三日后回落

路透芝加哥4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下滑1. 1%，交易商称在连升三日后出现一波技术性卖盘。 交易商指出，在交投最活跃的7月合约 在9.95美元见顶后，市场 出现一些技术性卖盘。9.95美元接近自1月高位至4月低点跌势的38%回档 位，也是自合约3月高位至4月低点的50%回档位。 5月大豆期货的支撑位在20日移动均线切入位。 豆粕期货下挫1.8%，因终端用户需求清淡，也令大豆期货承压。 豆油期货收高，在7月合约跌至近50日移动均线后，逢低承接买盘支 撑市场。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷大豆产量预估由5,850万吨上调 至6,000万吨。 5月大豆期货合约 收跌10美分，报每蒲式耳9.78-1/2美元。 5月豆粕合约 收挫5.3美元，报每短吨318.9美元。5月豆油合约 微升0.04美分，报31.51美分。 今日CBOT大豆预估成交量为215,409口，豆粕为96,006口，豆油为97, 619口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)