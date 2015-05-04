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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因传闻称中国豆油需求增加

路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大涨1.3
%，交易商称因传闻称中国豆油需求增加。
    
    豆油期货在大豆市场涨幅最大，劲升3.3%至两个月高位，指标7月豆
油期货突破100日移动均线的技术阻力位。
    
    没有证实同中国达成任何协议。
    
    豆粕期货也收高，但出脱豆粕多头/豆油空头的套利交易活跃，令豆
粕期货升势受抑制。
    
    交易商还表示，玉米播种进度迅速也提振大豆期货，因这将低于农户
由玉米转种大豆的可能性。
    
    分析师预计，美国农业部周一稍晚将公布，截至5月3日，大豆种植率
为11%，玉米种植率为49%。
    
    5月大豆期货合约 收高14-1/2美分，报每蒲式耳9.83美元。
    
    5月豆粕合约 收高1.1美元，报每短吨315.8美元。5月豆油合约
 升1.03美分，报32.47美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为150,989口，豆粕为69,551口，豆油为133
,468口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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