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市场报道 | 2015年 5月 6日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于豆油期货强势

路透芝加哥5月5日 - 美国豆油期货周二上扬，受助于豆油期货连续
第二天劲扬带来的提振，和现货市场需求良好。
    
    近月芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 触及3月2日以来最高，
指标7月豆油期货 升穿200日移动均线，为2014年6月27日以来首次
。该合约收涨0.42美分，报33.05美分。
    
    CBOT-7月大豆期货 收在50日移动均线之上。该合约收涨8-1/2美
分，报每蒲式耳9.84-3/4美元。
    
    周二美国中西部附近地区大豆现货买入价持稳至上扬，受助于农户卖
出缓慢。
    
    豆粕期货也上扬，7月豆粕期货 收盘前升穿20日移动均线。该
合约收高2.2美元，报每短吨315.2美元。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为191,394口，豆粕为86,589口，豆油为142
,224口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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