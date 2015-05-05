芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于豆油期货强势

路透芝加哥5月5日 - 美国豆油期货周二上扬，受助于豆油期货连续 第二天劲扬带来的提振，和现货市场需求良好。 近月芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 触及3月2日以来最高， 指标7月豆油期货 升穿200日移动均线，为2014年6月27日以来首次 。该合约收涨0.42美分，报33.05美分。 CBOT-7月大豆期货 收在50日移动均线之上。该合约收涨8-1/2美 分，报每蒲式耳9.84-3/4美元。 周二美国中西部附近地区大豆现货买入价持稳至上扬，受助于农户卖 出缓慢。 豆粕期货也上扬，7月豆粕期货 收盘前升穿20日移动均线。该 合约收高2.2美元，报每短吨315.2美元。 今日CBOT大豆预估成交量为191,394口，豆粕为86,589口，豆油为142 ,224口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)