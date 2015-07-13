芝加哥期市：CBOT大豆期货连升四日，关注美国农业部作物状况报告

路透芝加哥7月13日 - 美国大豆期货周一连升第四个交易日，交易商称市场预期美国政府将进一步下调美国大豆的状况等级。

分析师预计，美国农业部周一收盘后将公布的报告会显示，截至7月12日该周美国大豆的优良率降低一个百分点至62%。

等级预估带动一波空头套利交易，新作期货升幅超过近月合约。

大豆期货也得益于技术性买盘，在8月 和11月合约 跌穿10日移动均线后，有逢低承接买盘进场。

豆粕期货也上涨，但升幅受限，因近期价格上涨令现货市场需求降温。

豆油期货在大豆市场涨幅最大，8月合约 在逼近50日移动均线切入位以及上周高位时遭遇阻力。

8月大豆期货合约 收涨5-1/2美分，报每蒲式耳10.37-1/2美元。

8月豆粕合约 收高1.1美元，报每短吨356.7美元。8月豆油合约 升0.32美分，报32.74美分。

今日CBOT大豆预估成交量为133,336口，豆粕为79,442口，豆油为64,635口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)