芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因天气前景改善

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月14日 - 美国大豆期货周二下滑，结束四日连升，交易商称因遭遇一波获利了结，且预报美国中西部水浸地区天气将转干。
在交投最活跃的新作11月合约 在海外交易时段触及八个月高位后，价格回软。
豆油期货也下滑，8月合约跌穿20日和200日移动均线切入位后，在100日移动均线寻获支撑。
豆粕期货走坚，受供应吃紧以及中西部加工商压榨利润率稳健支撑。近月豆粕期货触及去年12月29日来最高。
8月大豆期货合约 收低4美分，报每蒲式耳10.33-1/2美元。
8月豆粕合约 收高0.5美元，报每短吨357.2美元。8月豆油合约 跌0.34美分，报32.40美分。
今日CBOT大豆预估成交量为179,199口，豆粕为87,933口，豆油为97,649口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。