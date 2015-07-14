芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因天气前景改善

路透芝加哥7月14日 - 美国大豆期货周二下滑，结束四日连升，交易商称因遭遇一波获利了结，且预报美国中西部水浸地区天气将转干。

在交投最活跃的新作11月合约 在海外交易时段触及八个月高位后，价格回软。

豆油期货也下滑，8月合约跌穿20日和200日移动均线切入位后，在100日移动均线寻获支撑。

豆粕期货走坚，受供应吃紧以及中西部加工商压榨利润率稳健支撑。近月豆粕期货触及去年12月29日来最高。

8月大豆期货合约 收低4美分，报每蒲式耳10.33-1/2美元。

8月豆粕合约 收高0.5美元，报每短吨357.2美元。8月豆油合约 跌0.34美分，报32.40美分。

今日CBOT大豆预估成交量为179,199口，豆粕为87,933口，豆油为97,649口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)