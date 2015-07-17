芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，录得5月来最大周度跌幅

路透芝加哥7月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑， 连跌第四个交易日，因预报美国中西部种植区天气改善。 气温升高预计预计能有助于伊利诺伊州和印第安纳州等地湿度过高的 土壤水分蒸发。密西西比河西部地区周四晚迎来急需的降雨。 CBOT大豆期货收盘远高于日低，因8月合约 和11月合约 在2 0日移动均线切入位寻获技术支撑。 豆粕期货也走软，因投资人担心处于六个半月高位的价格会影响出口 需求。 豆油期货上涨，在8月合约跌至三个月低点后买家回场。 8月大豆期货合约 收低4-1/4美分，报每蒲式耳10.14-3/4美元。 8月豆粕合约 收低2.5美元，报每短吨361.1美元。8月豆油合约 升0.32美分，报31.78美分。 本周，近月大豆期货跌2.8%，为连跌第二周，且为八周最大单周跌幅 。 豆粕期货本周跌1.3%，结束五周连升，豆油期货跌1.9%。 今日CBOT大豆预估成交量为137,832口，豆粕为68,463口，豆油为73, 010口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)