芝加哥期市：CBOT大豆期货下挫，但收盘脱离日低

路透芝加哥8月24日 - 美国大豆期货周一走低，在过去七个交易日中第六日下跌，因担忧中国经济成长疲弱的迹象将限制该国对大豆的需求。

但大豆期价收盘远高于日内低位，因在芝加哥期货交易所(CBOT)近月合约 触及2009年3月以来最低后，低吸买家入市。

新作11月大豆合约 在逼近上周五收位时遇阻。

豆油期货大跌，近月合约 触及2006年10月以来最低。

油市走疲重压豆油期货。

豆粕期货走低，但现货市场供应紧蹙以及国内需求使跌幅受限。

少量出口兴致扶助大豆期货脱离隔夜交易时段触及的低位。

美国农业部称，民间出口商报告，向未具名目的地出口销售12万吨大豆，2015/16市场年度交割。

农业部还公布，最近一周出口检验大豆21.0128万吨，接近市场预估区间的高端。

9月大豆期货合约 收跌12-1/2美分，报每蒲式耳8.92-3/4美元。

9月豆粕合约 收挫0.5美元，报每短吨326.4美元。9月豆油合约 回落0.81美分，报26.55美分。

今日CBOT大豆预估成交量为371,756口，豆粕为179,650口，豆油为191,060口。(完)

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