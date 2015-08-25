芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于周一大跌后的低吸买盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月25日 - 美国大豆期货周二小涨，受助于昨日跌至逾六年最低后出现的一波加工厂低吸买盘。
远月合约涨幅最大。
中国降息降准也为涨势助力，因此举部分缓解了对中国需求的担忧。中国是全球最大的大豆买家。
市场在周一高位附近遇阻，技术性卖盘限制涨幅。
对美国未来几周大豆丰收的预期也限制买盘。美国农业部周一下午称，最近一周大豆生长优良率持稳在63%。
豆油期货也走坚，因在周一大跌后出现低吸买盘。
豆粕期货收涨，现货市场供应吃紧受关注。
9月大豆期货合约 收升1-1/2美分，报每蒲式耳8.94-1/4美元。
9月豆粕合约 收高1.2美元，报每短吨327.6美元。9月豆油合约 涨0.27美分，报26.82美分。
今日CBOT大豆预估成交量为207,095口，豆粕为115,308口，豆油为149,169口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。