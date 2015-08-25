芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于周一大跌后的低吸买盘

路透芝加哥8月25日 - 美国大豆期货周二小涨，受助于昨日跌至逾六年最低后出现的一波加工厂低吸买盘。

远月合约涨幅最大。

中国降息降准也为涨势助力，因此举部分缓解了对中国需求的担忧。中国是全球最大的大豆买家。

市场在周一高位附近遇阻，技术性卖盘限制涨幅。

对美国未来几周大豆丰收的预期也限制买盘。美国农业部周一下午称，最近一周大豆生长优良率持稳在63%。

豆油期货也走坚，因在周一大跌后出现低吸买盘。

豆粕期货收涨，现货市场供应吃紧受关注。

9月大豆期货合约 收升1-1/2美分，报每蒲式耳8.94-1/4美元。

9月豆粕合约 收高1.2美元，报每短吨327.6美元。9月豆油合约 涨0.27美分，报26.82美分。

今日CBOT大豆预估成交量为207,095口，豆粕为115,308口，豆油为149,169口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)