芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因基金卖盘及中国忧虑

路透芝加哥8月26日 - 美国大豆期货周三下挫1.8%，受基金卖盘打压 ，市场担心中国降息不足以带动中国经济成长。中国为全球最大的大豆买 家。 豆粕和豆油期货也下滑。 美元坚挺令大豆市场的负面基调更为浓厚。 交投最活跃的11月大豆期货 在海外交易时段未能突破周二高位 后转跌。 11月合约和近月9月合约 在接近20日布林格区间低端时寻获支撑 。 交易商预计，美国农业部周四早将公布周度出口销售2014/15年度大 豆0-15万吨，新作大豆出口销售预估为60-90万吨，之前一周分别为46,41 2吨及78.4405万吨。 9月大豆期货合约 收跌16-1/2美分，报每蒲式耳8.77-3/4美元。 9月豆粕合约 收挫3.2美元，报每短吨324.4美元。9月豆油合约 回落0.70美分，报26.12美分。 今日CBOT大豆预估成交量为166,930口，豆粕为89,661口，豆油为123 ,577口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)