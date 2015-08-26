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市场报道 | 2015年 8月 27日 星期四 05:05 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因基金卖盘及中国忧虑

路透芝加哥8月26日 - 美国大豆期货周三下挫1.8%，受基金卖盘打压
，市场担心中国降息不足以带动中国经济成长。中国为全球最大的大豆买
家。
    
    豆粕和豆油期货也下滑。
    
    美元坚挺令大豆市场的负面基调更为浓厚。
    
    交投最活跃的11月大豆期货 在海外交易时段未能突破周二高位
后转跌。
    
    11月合约和近月9月合约 在接近20日布林格区间低端时寻获支撑
。
    
    交易商预计，美国农业部周四早将公布周度出口销售2014/15年度大
豆0-15万吨，新作大豆出口销售预估为60-90万吨，之前一周分别为46,41
2吨及78.4405万吨。
    
    9月大豆期货合约 收跌16-1/2美分，报每蒲式耳8.77-3/4美元。
    
    9月豆粕合约 收挫3.2美元，报每短吨324.4美元。9月豆油合约
 回落0.70美分，报26.12美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为166,930口，豆粕为89,661口，豆油为123
,577口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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