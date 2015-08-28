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市场报道 | 2015年 8月 29日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因空头回补及天气忧虑

路透芝加哥8月28日 - 美国大豆期货周五上涨，在本周稍早跌至逾六
年低点后，周末出现空头回补。
    
   部分投资人担心，美国中西部东部天气干燥，限制大豆结荚，给期价
带来进一步支撑。
    
    Commodity Weather Group周五早表示，东部的干燥天气对双作农田
带来的压力最大。
    
    9月大豆期货合约 收高7美分，报每蒲式耳8.93-1/4美元，本周
下挫1.2%，连跌第三周，且为八周内第七周收低，八周跌幅达到14.4%。
    
    9月豆油合约 大涨0.90美分或3.42%，报27.79美分，本周升1.6
%。9月豆粕合约 收挫1.5美元，报每短吨321.4美元，本周下挫1.8%
，为连跌第七周。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为156,287口，豆粕为90,054口，豆油为114
,712口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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