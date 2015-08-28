芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因空头回补及天气忧虑

路透芝加哥8月28日 - 美国大豆期货周五上涨，在本周稍早跌至逾六 年低点后，周末出现空头回补。 部分投资人担心，美国中西部东部天气干燥，限制大豆结荚，给期价 带来进一步支撑。 Commodity Weather Group周五早表示，东部的干燥天气对双作农田 带来的压力最大。 9月大豆期货合约 收高7美分，报每蒲式耳8.93-1/4美元，本周 下挫1.2%，连跌第三周，且为八周内第七周收低，八周跌幅达到14.4%。 9月豆油合约 大涨0.90美分或3.42%，报27.79美分，本周升1.6 %。9月豆粕合约 收挫1.5美元，报每短吨321.4美元，本周下挫1.8% ，为连跌第七周。 今日CBOT大豆预估成交量为156,287口，豆粕为90,054口，豆油为114 ,712口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)