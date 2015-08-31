芝加哥期市：CBOT大豆期货收盘持平，本月创去年9月以来最大月跌幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘基本持平，因有迹象显示出口需求良好，以及在早盘跌至平盘之下后出现的月底空头回补买盘提供支撑。
但对中国经济成长放缓的担忧继续限制涨幅。
豆油期货多数收跌，10月豆油期货 在开盘上扬后未能守住周五高位之上的支撑位。
豆粕期货走软，因国内终端用户需求减少。
8月近月大豆期货 重挫8.6%，为2014年9月以来最大单月跌幅。豆粕期货 下跌9.6%，豆油期货 跌幅为7.4%。
美国农业部周一公布，上周出口检验大豆共计18.4285万吨，接近市场预估区间10-20万吨区间的高端。
农业部称，民间出口商报告，出口12.5万吨大豆至不知名目的地，2015/16年交割。
9月大豆期货合约 收升4-1/4美分，报每蒲式耳8.97-1/2美元。
9月豆粕合约 收跌0.5美元，报每短吨320.9美元。9月豆油合约 涨0.13美分，报27.92美分。
今日CBOT大豆预估成交量为5,368口，豆粕为2,142口，豆油为2,241口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。