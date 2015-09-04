芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因技术性卖盘和继续担忧中国需求前景

路透芝加哥9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘小跌，交易商称，因美国长周末前的技术性卖盘和对最大大豆买家中国需求前景的担忧挥之不去。

中国在过去一周买入大豆，但对该国经济体质的担忧犹存。中国市场周四和周五两日因假休市，投资者担忧周一亚洲恢复交易后市场会出现新的波动。

美国市场周一因劳动节假期休市。CBOT将在周二0000 GMT恢复交易。

CBOT豆粕和豆油期货收跌，跟随大豆市场的颓势。。

11月大豆期货合约 收跌3美分，报每蒲式耳8.66-1/2美元。

12月豆粕合约 收挫1.4美元，报每短吨306.8美元。12月豆油合约 回落0.34美分，报26.73美分。

本周，CBOT-11月大豆期货 下跌约2%。12月豆粕合约 回落1.9%。12月豆油合约 下挫3.2%，连跌第九周。

今日无CBOT-9月大豆或豆粕合约交割。有379口CBOT豆油合约交割

今日CBOT大豆预估成交量为99,954口，豆粕为57,462口，豆油为81,757口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)