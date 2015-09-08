芝加哥期市：CBOT大豆收高，因技术性反弹和受美国作物前景不确定影响

路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周二收盘上涨， 交易商称，受美国长周末后的空头回补以及美国大豆作物产量不确定影响 。 路透调查的分析师称，上周美国大豆作物等级可能下跌，因炎热的天 气对一些作物造成影响，在秋季收割到来前部分农田里的作物就开始自然 死亡。 全球股票市场的好转也对大豆期货提供了支撑，对中国出台更多刺激 措施的预期提振了股票市场。中国是大豆的最大购买国。 中国海关数据显示，8月中国进口了778万吨大豆，比去年同期增加29 %，但比今年7月创下的最大进口量下跌了18.1%，因南美的主要生产商的 便宜供货逐渐减少。 CBOT豆粕<0#SM:>收盘大部分上涨，跟随大豆的涨势，但现货月9月合 约 下跌，此前CBOT公布此合约交割100口，是此次交割周期的第一 笔。 CBOT豆油<0#BO:>收盘受技术性反弹支撑上涨，此前四个交易日均下 跌。 大豆期货没有交割，豆油期货交割26口。 11月大豆期货合约 收高12-3/4美分，报每蒲式耳8.79-1/4美元 。 12月豆粕合约 收高1.8美元，报每短吨308.6美元。12月豆油合 约 上扬0.44美分，报27.17美分。 今日CBOT大豆预估成交量为152,031口，豆粕为92,207口，豆油为101 ,598口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)