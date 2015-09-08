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市场报道 | 2015年 9月 9日 星期三 05:25 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因技术性反弹和受美国作物前景不确定影响

路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周二收盘上涨，
交易商称，受美国长周末后的空头回补以及美国大豆作物产量不确定影响
。
    
    路透调查的分析师称，上周美国大豆作物等级可能下跌，因炎热的天
气对一些作物造成影响，在秋季收割到来前部分农田里的作物就开始自然
死亡。
    
    全球股票市场的好转也对大豆期货提供了支撑，对中国出台更多刺激
措施的预期提振了股票市场。中国是大豆的最大购买国。
    
    中国海关数据显示，8月中国进口了778万吨大豆，比去年同期增加29
%，但比今年7月创下的最大进口量下跌了18.1%，因南美的主要生产商的
便宜供货逐渐减少。
    
    CBOT豆粕<0#SM:>收盘大部分上涨，跟随大豆的涨势，但现货月9月合
约 下跌，此前CBOT公布此合约交割100口，是此次交割周期的第一
笔。
    
    CBOT豆油<0#BO:>收盘受技术性反弹支撑上涨，此前四个交易日均下
跌。
    
    大豆期货没有交割，豆油期货交割26口。
    
    11月大豆期货合约 收高12-3/4美分，报每蒲式耳8.79-1/4美元
。
    
    12月豆粕合约 收高1.8美元，报每短吨308.6美元。12月豆油合
约 上扬0.44美分，报27.17美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为152,031口，豆粕为92,207口，豆油为101
,598口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
  

 (编译 刘静；审校 李军)

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