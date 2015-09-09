芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因政府公布的作物条件报告好于预期

路透芝加哥9月9日 - 美国大豆期货周三下跌，为过去六个交易日内 的第五次下跌，交易商称，受现货市场走软和好于预期的政府作物条件报 告拖累。 豆油期货也下跌，因额外受到原油市场疲软的影响。 豆粕期货涨跌互现，近期合约受到现货市场供应短缺担忧提振，但新 作买入意愿减弱。 芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆合约 在周二低点附近获得支 撑。 美国农业部周二下午称，美国大豆作物优良率稳定在63%，此前分析 师预计下跌一个百分点。 11月大豆期货合约 收跌7美分，报每蒲式耳8.72-1/4美元。 12月豆粕合约 收低0.3美元，报每短吨308.3美元。12月豆油合 约 下跌0.27美分，报26.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为157,016口，豆粕为80,287口，豆油为90, 700口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)