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市场报道 | 2015年 9月 10日 星期四 05:17 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因政府公布的作物条件报告好于预期

路透芝加哥9月9日 - 美国大豆期货周三下跌，为过去六个交易日内
的第五次下跌，交易商称，受现货市场走软和好于预期的政府作物条件报
告拖累。
    
    豆油期货也下跌，因额外受到原油市场疲软的影响。
    
    豆粕期货涨跌互现，近期合约受到现货市场供应短缺担忧提振，但新
作买入意愿减弱。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆合约 在周二低点附近获得支
撑。
    
    美国农业部周二下午称，美国大豆作物优良率稳定在63%，此前分析
师预计下跌一个百分点。
    
    11月大豆期货合约 收跌7美分，报每蒲式耳8.72-1/4美元。
    
    12月豆粕合约 收低0.3美元，报每短吨308.3美元。12月豆油合
约 下跌0.27美分，报26.90美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为157,016口，豆粕为80,287口，豆油为90,
700口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 刘静；审校 李军)

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