芝加哥期市：CBOT大豆收盘有涨有跌，挫至多年低位后反弹

路透芝加哥9月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘窄
幅涨跌互现，交易商称，玉米期货尾盘上涨助推此间市场抹掉盘初的跌幅
，盘初曾一度跌至六年半低位。
大豆价格在美国农业部(USDA)提高2015/16年度大豆单产预期至每英
亩47.1蒲式耳后下跌，此前行业预计单产量会下跌。
USDA还提高了美国大豆总产量预期，但调低了美国2015/16年度结转
库存预期。
近月大豆 跌至每蒲式耳8.66美元，为自2009年3月来的最低点，
11月大豆合约 和1月大豆合约 反弹前也创合约新低。
豆粕<0#SM:>收盘上涨，得益于豆粕/豆油套利交易。
豆油<0#BO:>收低，但仍高于上月创下的多年低位。
11月大豆期货合约 收涨1/4美分，报每蒲式耳8.74-1/4美元。本
周，11月合约升7-3/4美分，或0.9%。
12月豆粕合约 收高2.6美元，报每短吨309.3美元。12月豆油合
约 下滑0.32美分，报26.85美分。
今日CBOT大豆预估成交量为244,468口，豆粕为116,236口，豆油为12
2,981口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校)