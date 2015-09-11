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市场报道 | 2015年 9月 12日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收盘有涨有跌，挫至多年低位后反弹

路透芝加哥9月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘窄
幅涨跌互现，交易商称，玉米期货尾盘上涨助推此间市场抹掉盘初的跌幅
，盘初曾一度跌至六年半低位。
    
    大豆价格在美国农业部(USDA)提高2015/16年度大豆单产预期至每英
亩47.1蒲式耳后下跌，此前行业预计单产量会下跌。
    
    USDA还提高了美国大豆总产量预期，但调低了美国2015/16年度结转
库存预期。
    
    近月大豆 跌至每蒲式耳8.66美元，为自2009年3月来的最低点，
11月大豆合约 和1月大豆合约 反弹前也创合约新低。
    
    豆粕<0#SM:>收盘上涨，得益于豆粕/豆油套利交易。
    
    豆油<0#BO:>收低，但仍高于上月创下的多年低位。
    
    11月大豆期货合约 收涨1/4美分，报每蒲式耳8.74-1/4美元。本
周，11月合约升7-3/4美分，或0.9%。
    
    12月豆粕合约 收高2.6美元，报每短吨309.3美元。12月豆油合
约 下滑0.32美分，报26.85美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为244,468口，豆粕为116,236口，豆油为12
2,981口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    
    

 (编译 刘静；审校)

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