芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因担心中国在未来几个月的购买量下降

路透芝加哥9月17日 - 美国大豆期货周四下跌，交易商称，因担心中国在未来几个月的购买量下降，中国是世界主要油籽买家。

美国中西部地区加工厂的需求下滑带来对现货需求疲软也对大豆价格带来压力。

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆合约 在20日移动切入位附近寻获支撑。

豆粕期货下跌，在尾盘跌穿20日移动均线的支撑点后，收于近盘中低点。

豆油期货下滑，因现货市场需求疲软以及豆油期货周三上涨后投资者获利了结。

嘉吉的一位高级交易商称，中国的大豆进口可能出现十年来首次下跌，因动物饲料需求减弱。

11月大豆期货合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳8.84-1/2美元。

12月豆粕合约 收低3.1美元，报每短吨312.3美元。12月豆油合约 小跌0.02美分，报26.87美分。

今日CBOT大豆预估成交量为109,047口，豆粕为65,143口，豆油为60,920口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)