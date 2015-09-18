芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因收割压力及现货市场疲弱

路透芝加哥9月18日 - 美国大豆期货周五大跌1.8%，交易商称因即将展开的收割带来了压力，美国中西部今年预计丰产。

现货市场疲弱也令大豆期货承压，加工商降低买入基差，因预期随着收割进度加快，会有大量油籽涌入市场。

11月大豆期货合约 收跌17-1/4美分，报每蒲式耳8.67-1/4美元。本周该合约跌0.7%。

该合约周五盘中跌穿10日和20日移动均线关键技术支撑水准。

豆油期货下挫2.4%，触及8月24日来最低。原油价格下滑令豆油期货卖压加重。

豆粕期货也收低，现货市场交易员报告，终端用户需求疲弱。

12月豆粕合约 收低4.5美元，报每短吨307.8美元。12月豆油合约 跌0.62美分，报26.25美分。

本周，豆粕期货跌0.5%，豆油期货下挫2.4%。

今日CBOT大豆预估成交量为153,221口，豆粕为86,942口，豆油为77,335口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)