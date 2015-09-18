芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因收割压力及现货市场疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月18日 - 美国大豆期货周五大跌1.8%，交易商称因即将展开的收割带来了压力，美国中西部今年预计丰产。
现货市场疲弱也令大豆期货承压，加工商降低买入基差，因预期随着收割进度加快，会有大量油籽涌入市场。
11月大豆期货合约 收跌17-1/4美分，报每蒲式耳8.67-1/4美元。本周该合约跌0.7%。
该合约周五盘中跌穿10日和20日移动均线关键技术支撑水准。
豆油期货下挫2.4%，触及8月24日来最低。原油价格下滑令豆油期货卖压加重。
豆粕期货也收低，现货市场交易员报告，终端用户需求疲弱。
12月豆粕合约 收低4.5美元，报每短吨307.8美元。12月豆油合约 跌0.62美分，报26.25美分。
本周，豆粕期货跌0.5%，豆油期货下挫2.4%。
今日CBOT大豆预估成交量为153,221口，豆粕为86,942口，豆油为77,335口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。