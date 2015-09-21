芝加哥期市：大豆止跌回升，受逢低买盘推动

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路透芝加哥9月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨，结束了连续三个交易日下跌的颓势，在隔夜交易价格跌至6年半最低后迎来一轮逢低买进。

有迹象显示海外需求好于预期也帮助大豆价格走高，此前美国农业部称，上周大豆出口检验50.2846万吨，超过了市场预期。

美国中西部地区大豆收割现已开始，预计将丰产，这限制了部分买兴。分析师预计政府周一下午的报告将显示，5%的收割已完成。

逢低买盘也推动大豆期货价格上涨，此前价格跌至8月24日来的最低。但10月合约没能突破位于20日移动均线的关键技术阻力位，限制了涨幅。

豆粕期货也上涨，但涨幅受限，因现货市场需求疲弱。豆粕交易商称，大部分潜在买家离场观望，因预计农户开始向加工商交割最新收割的大豆时价格会下跌。

11月大豆期货合约 收涨7美分，报每蒲式耳8.74-1/4美元。

12月豆粕合约 收高0.4美元，报每短吨308.2美元。12月豆油合约 升0.46美分，报26.71美分。

今日CBOT大豆预估成交量为140,071口，豆粕为69,965口，豆油为79,755口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)