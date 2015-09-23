芝加哥期市：CBOT大豆期货小幅收高，受小麦和玉米上扬带动

路透芝加哥9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收高，交易商称受到小麦和玉米市场的升势引领，但尾盘大豆期货缩减升幅，因美国收割推进带来压力。

分析师表示，零散的大豆早期收割产量报告表现不一，但仍有望创美国历史上最高的大豆产量之一。

指标11月大豆合约 仍在周二的交投区间内，反映市场缺乏方向。

中国贸易代表团将到访爱荷华州，市场也在等待相关消息，周四该代表团可能签署协议，购买“数百万吨”大豆。

美国农业部透过其每日发布系统公布，民间出口商报称向中国销售了28.45万吨美国大豆，2015/16年度付运。

豆粕期货收低，交投最活跃的12月合约 跌至三个月低点301.60美元，因随着美国大豆收割加快，现货豆粕价格走软。

豆油合约收高，呈现区间盘整，受豆油/豆粕价差交易和马来西亚棕榈油上涨带动。

11月大豆期货合约 收高2美分，报每蒲式耳8.63-3/4美元。

12月豆粕合约 收低1.3美元，报每短吨302.0美元。12月豆油合约 升0.20美分，报26.54美分。

今日CBOT大豆预估成交量为168,360口，豆粕为83,141口，豆油为102,992口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)