芝加哥期市：CBOT大豆期货小幅收高，受小麦和玉米上扬带动

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透芝加哥9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收高，交易商称受到小麦和玉米市场的升势引领，但尾盘大豆期货缩减升幅，因美国收割推进带来压力。
分析师表示，零散的大豆早期收割产量报告表现不一，但仍有望创美国历史上最高的大豆产量之一。
指标11月大豆合约 仍在周二的交投区间内，反映市场缺乏方向。
中国贸易代表团将到访爱荷华州，市场也在等待相关消息，周四该代表团可能签署协议，购买“数百万吨”大豆。
美国农业部透过其每日发布系统公布，民间出口商报称向中国销售了28.45万吨美国大豆，2015/16年度付运。
豆粕期货收低，交投最活跃的12月合约 跌至三个月低点301.60美元，因随着美国大豆收割加快，现货豆粕价格走软。
豆油合约收高，呈现区间盘整，受豆油/豆粕价差交易和马来西亚棕榈油上涨带动。
11月大豆期货合约 收高2美分，报每蒲式耳8.63-3/4美元。
12月豆粕合约 收低1.3美元，报每短吨302.0美元。12月豆油合约 升0.20美分，报26.54美分。
今日CBOT大豆预估成交量为168,360口，豆粕为83,141口，豆油为102,992口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计