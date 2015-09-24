芝加哥期市：CBOT大豆上涨，受逢低买盘推动

路透芝加哥9月24日 - 美国大豆期货周四走强，交易商称，在前一交易日跌至2009年3月以来最低后，一轮逢低买盘推高价格。

来自中国的出口需求也起到提振作用。全球最大大豆买家-中国与美国公司签署了购买1,318万吨大豆的协议，价值约53亿美元。

美国农业部(USDA)称，最新一周大豆出口销售总计为131.6万吨，包括向中国出口的76.27万吨，销售总量超出了分析师预期区间的高端。

但季节性收割压力令涨幅受限，一些中西部地区的农户因降雨不得不暂停收割，但市场观察人士预计美国大豆产量强劲。

豆油期货也上涨，交易商注意到市场出现技术性买盘，此前10月合约 在周三低点寻获支撑。

CBOT-10月在豆油合约反弹至9月15日以来最高，收20日移动均位线之上，为6月30日以来首次。

豆粕期货微涨，此前近月合约 触6月3日以来的最低水平。需求疲弱限制了涨幅。

USDA公布新作物豆粕出口销售量为8.69万吨，低于市场预期。

11月大豆期货合约 收高4-1/4美分，报每蒲式耳8.68美元。

12月豆粕合约 收低0.1美元，报每短吨301.9美元。12月豆油合约 升0.64美分，报27.18美分。

今日CBOT大豆预估成交量为166,055口，豆粕为128,060口，豆油为135,877口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)