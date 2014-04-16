芝加哥期市：CBOT大豆期货连涨第三日，因忧虑美国库存和基金买入

路透芝加哥4月16日 - 美国大豆期货周三上扬1.2%，连涨第三日，交易商称，因担忧美国库存状况和基金再度买入。

近月合约 盘中触及15.22-3/4美元的峰值，此为7月23日触及15.26-1/4美元以来的最高水平。

5月大豆合约 周三触及新高，且收在20日波林格区间的高端之上，为4月1日来首次。

交易商称，有更多看涨套利交易，7月合约 较新作11月合约 的价差再度扩阔12-3/4美分。

预计在农户今秋开始收割前，美国供应仍将保持稀缺。今年的大豆产量可能较高。

豆粕期货也上扬，压榨供应收紧预计将导致可供市场销售的豆粕数量减少。交易商报告，终端用户需求疲弱，令周三涨势受限。

豆油期货攀升，受助于大豆和豆粕市场走强。

分析师预计，美国农业部周四上午公布的报告将显示，上周旧作大豆出口销售量从负10到10万吨。之前一周出口销售旧作大豆7.92万吨。

新作大豆出口销售17.5-35万吨，之前一周为21.04万吨。

5月大豆期货合约 收升17-1/2美分，报每蒲式耳15.18-3/4美元。

5月豆粕合约 收高3.6美元，报每短吨491.0美元。5月豆油合约 涨0.88美分，报43.71美分。

今日CBOT大豆预估成交量为199,507口，豆粕为98,137口，豆油为111,917口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)