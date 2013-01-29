路透专访: 2月后美国大豆出口供应料紧张--油世界编辑

路透迈阿密海滩1月28日 - 《油世界》编辑Thomas Mielke周一表示,从2月之后一直到六个月后下次收割的这段期间,全球最大大豆出口国--美国大豆库存将非常紧张,南美将面临中国大豆庞大需求的压力.

"我们认为到2月底美国大豆总出口量将完成83%,销售季的后半段时间只剩下非常少量出口,"Thomas Mielke在商品交易所会议的间隙表示.

到9月/8月销售季末时,美国大豆库存料将降至九年低点,因旺盛的市场需求吞噬了供应.Mielke预计2月底时美国大豆库存将较上年同期下降1,100万吨.

Mielke指称,全球正在冀望南美大豆有创纪录的丰收,而且几乎没有延误出口的空间,无论是降雨导致收割推迟,还是将大豆运至出口通道的运输问题.否则,美国大豆库存将进一步萎缩,因全球最大大豆购买国--中国推迟转向采购巴西、阿根廷和巴拉圭大豆.

美国农业部预计,巴西料将首次超过美国,成为大豆最大单一出口国.美国农业部本月表示,预计当前2012/2013年销售季,巴西将出口3,840万吨大豆,而美国为3,660万吨.阿根廷料出口1,100万吨,排名第三.

"如果中国对巴西出口推迟感到紧张不安,而决定购买几船2月下半月或3月初付运的美国大豆,那么将对市场产生重大影响,可能推高美国3月和5月大豆期货价格,因这将进一步挤压美国供应,"Mielke称.

芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货 周一收报每蒲式耳14.47-3/4美元.

根据美国农业部数据,当前美国大豆出口销售较上季高出27%至3,300万吨,其中60%销往中国.

谷物交易商和出口商目前焦虑不安,由于近期降雨巴西已疲于应对收割推迟.另外巴西主要谷物港口巴拉那瓜目前传出新收成的玉米进出繁忙,而大豆正要开始陆续入港输运,这加剧了运输和储存的瓶颈问题.

"南美作物产量即将创下纪录高位,大豆供应将不错,尽管南美大豆预估增产的三分之二将被全球库存减少所抵消,"Mielke称,"我们可以预期中期内大豆价格将承受下行压力,但南美大豆出口的时间及巴西、阿根廷和巴拉圭能以多快速度将大豆运抵港口并出口,仍有疑问."(完)