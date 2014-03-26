芝加哥期市：CBOT大豆期货连升三日，美国库存紧张投资人多头套利

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透芝加哥3月26日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连升三日，交易商称因美国库存紧张，投资人在市场多头套利。
交易商指出在下周一美国政府公布备受关注的库存和种植报告前有调整仓位动作。分析师预计库存报告将显示截至3月1日市场库存清淡，种植报告将显示农户的大豆种植面积将创纪录。
现货大豆买价上涨，特别是在中西部附近的加工商买价，这对期货升势也有帮助。
豆油期货小涨，受到原油市场升势的支撑，但因供应充裕而涨幅受限。
分析师预期美国农业部周四早将公布，最近一周出口销售旧作大豆10-25万吨，之前一周为20.22万吨。新作大豆出口销售预估为30-50万吨，之前一周为43.75万吨。
5月大豆合约 收高12美分，报每蒲式耳14.40美元。
5月豆粕合约 收涨5.4美元，报每短吨469.1美元。5月豆油合约 跌0.01美分，报40.73美分。
今日CBOT大豆预估成交量为121,128口，豆粕为56,586口，豆油为72,951口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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