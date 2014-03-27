芝加哥期市：CBOT大豆期货三日连升后遭遇获利了结回落

投行观点：Humana评级下调至持有--Jefferies
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路透芝加哥3月27日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小跌，交易商表示，在三日连升后投资人锁定获利。
旧作大豆库存紧张支撑市场，限制了跌幅。
豆粕期货走强，因供应紧张。5月豆粕 触及历史高位，收盘升1.4美元，报每短吨470.5美元。
豆油期货延续跌势，连跌第七日，并触及2月21日来最低。
5月豆油期货 在50日移动均线切入位寻获支撑，这是关键的技术点位，该合约自2月12日来一直严守该水准。
美国农业部周四上午公布，最近一周出口销售旧作大豆1.19万吨，低于市场预估。新作大豆出口销售53.49万吨，高于分析师预估。
5月大豆合约 收低3-1/2美分，报每蒲式耳14.36-1/2美元。
5月豆油合约 跌0.30，报40.43美分。
今日CBOT大豆预估成交量为125,864口，豆粕为58,426口，豆油为79,341口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0-#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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