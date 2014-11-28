欧洲汇市：原油大跌拖累英镑下滑，英国首相卡梅伦在欧洲演讲

路透伦敦11月28日 - 英镑兑美元周五下跌，继近期一系列英国经济的偏空消息后，消费者信息指数亦走弱，英国首相卡梅伦在欧洲的演讲凸显英国对欧洲的态度越来越矛盾。

原油价格昨日暴跌近7%，令英镑及其他主要货币兑美元遭受冲击。今日英镑 再度跌0.33%，至1.5690美元。

英镑兑欧元 也下跌0.4%，报0.7974英镑。

燃油成本下降或意味着通胀率将进一步下滑，而欧洲通胀率已在全面走低，这鼓励人们押注英国央行或在较长时间内暂停加息。一些分析师认为，英国央行或在2016年之前都按兵不动。

11月GFK消费者信心指数连续第二个月持稳于负2，略低于路透调查预估的负1。

RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示，“无论能源价格下跌会对全球经济成长带来何种正面联想，油价目前下跌的幅度及速度是一个更令人忧心的因素。”

“英镑正回测1.57美元。”

对于公债收益率预期看法有所修正，是英镑兑美元自7月以来下跌约9%的主要原因。

但市场愈发关注与明年大选有关的政治风险，担心新政府可能让英国退出欧盟。

卡梅伦重申如果他的保守党赢得选举，他会就是否留在欧盟举行公投，并概述对英国移民工人的福利限制。交易员和分析师表示，这些问题令英镑承压，但卡梅伦的讲话没有马上造成影响。

“欧洲的问题和选举造成政治不确定性，这对一个货币而言绝不是有利的。”BNY Mellon策略师Neil Mellor表示。

他预计年底前英镑兑美元将进一步下滑，下一重大支撑位在约1.53美元，六个月内将跌穿1.50美元。(完)

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