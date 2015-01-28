欧洲汇市：英镑兑美元持稳，投资者静候美联储货币政策声明

* 英镑兑美元在两日上涨后持稳

* 英镑兑欧元上扬0.5%

* 英国央行霍尔丹重申升息将是渐进的方式

* 关注美联储政策声明

路透伦敦1月28日 - 英镑兑美元周三持稳，之前经历两天上涨。投资人等待有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否仍将在短期内走上加息轨道的消息，尽管美元快速上扬。

英镑兑欧元 上扬约0.5%，报0.7452英镑，离周一触及的七年高点0.7406不远。

“在上周欧洲央行祭出购债措施后，英镑兑欧元保持强势。”Bank of Tokyo Mitsubishi-UTJ驻伦敦汇市策略师Lee Hardman表示。

“我们相信英镑兑美元将跌穿1.50美元，但同欧元相比，仍相对有吸引力。”

英镑后市继续受到两个国内因素主导－5月大选以及英国央行升息前景。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹重申了央行的立场，即不急于加息，即使升息也将是渐进的方式，例如每年调整0.5个百分点。

这让投资者预期英国央行将只会在2016年前后才会开始加息。过去六个月以来，有关英国央行加息的预期时间一再延后，令英镑兑美元自去年7月以来下跌超过12%。

1604GMT，英镑兑美元 跌0.1%，报1.5176美元，远离上周尾段触及的18个月低点1.4952。

美联储为期两日的政策会议周三结束。政策制定者可能会重申在加息问题上的“耐心”态度，与此同时也会表达对经济将继续加快增长的信心。

不过考虑到油价的下滑，美元迅速走坚以及其它主要央行的一系列放松措施，一些交易员和投资者也越来越担心美联储对于未来升息的前瞻性指引将愈加趋于谨慎。(完)

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