欧洲汇市：英国央行公布会议记录后英镑触及八个月高位，英债收益率上升

* 英镑兑美元、欧元及货币篮子均触及八个月高位

* 英国央行会议记录显示政策制定者不担忧利率上升

* 英债收益率上升，市场将英国升息时间预估提前

* 但市场等待美联储货币政策决定，走势受限

路透伦敦9月18日 - 英国央行周三发布的会议记录显示政策制定者选择追加刺激措施的倾向降低，推升英镑至八个月高位，且使投资人将英国升息预期时间提前。

英国公债收益率也上升，因会议记录显示货币政策委员会委员受到越来越多显示英国经济增强的迹象鼓舞，且不太担心市场借款成本不断上升。

不过周三的市场走势受限，因投资人不愿在今日稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)关键会议前作重大押注。

英镑贸易加权指数 升至83.2，为1月11日来最高。

交易商表示，会议记录显示政策制定者愿意容忍英镑走强，因这令进口通胀受控，且控制了整体物价压力，英镑也从中获得支撑。

英镑兑美元 触及八个月高位1.5980美元，兑欧元 也升至八个月高位0.83525英镑。

短期英镑利率期货<0#FSS:>全线下滑，跌1-12.5个跳动点，因投资人将英国央行升息预期提前。

投资人现预计可能在15个月内升息。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价