英国金融市场：英国央行总裁卡尼预计没有必要追加QE带动英镑和英债上涨

* 英国央行总裁卡尼预计没有必要追加QE提振英镑

* 英镑势将录得2011年4月来最佳月度表现

* 英国10年期公债收益率跌至一个月低点

路透伦敦9月27日 - 英镑周五上涨，此前英国央行总裁卡尼认为没有必要追加货币刺激措施，因英国经济复苏显示加速迹象。

英镑/美元势将录得四周连升，本月表现也将是至少2011年4月来最佳。

英国公债价格上涨，跟随美国和德国公债普涨势头，10年期英债收益率跌至一个月低点。

卡尼对Yorkshire Post称，假如经济复苏脚步蹒跚，英央行将考虑推出更多经济刺激措施。他称，“但我个人看来，鉴于经济复苏之势增强且扩大，我认为没有进一步量化宽松的理由，我不支持这一作法。”

花旗汇市策略师Valentin Marinov表示，“英国央行、美联储、欧洲央行和日本央行中，英国央行是目前迄今对通胀立场最强硬的央行。”

他预计英镑将进一步上涨，兑美元可能升向1.63美元，兑欧元可能升向0.82英镑。

英镑兑美元 升0.5%，报1.6115美元，向9月18日触及的八个月高位1.6164美元回升。围绕美国预算的政治角力和美国消费者信心数据逊于预期令美元承压，也扶助英镑表现。

英镑兑欧元 升0.2%，报0.8390英镑。

不过有分析师也表示，英镑要进一步大涨可能有困难。

FOREX.com研究部董事Kathleen Brooks表示，“在美联储上周会议后英镑升向1.6170美元水准，英镑卖压随即涌出，我认为这会继续限制升幅。”

英国公债延续本周每日的升势，10年期公债 收益率跌4个基点，报2.710%，为8月27日来最低。

下周英国央行将利用到期本金再投资买入19亿英镑英债，但有策略师表示，规模太小，不会给市场太大提振。(完)

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