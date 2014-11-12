欧洲汇市：英镑下跌，英央行通胀报告促使投资人进一步推迟升息预期

路透伦敦11月12日 - 英镑周三下跌，因投资者推迟对英国首次升息时间的预期至2015年底，此前英央行称，通胀率可能将跌破1%且利率将以更慢的速度上升。

由于英国央行下调了对经济成长的一些预估，英央行总裁卡尼称，市场对信贷条件较三个月前更宽松的预期是适当的。

英镑兑美元 跌0.6%，报1.5816美元。欧元兑英镑 报0.7882英镑，升0.6%。

“英债遭受重创，因市场认为英国央行在明年第三季升息的几率可能要比第四季，甚至2016年首季还要低，”德国商业银行汇市策略师Peter Kinsella表示，“何时首次升息很大程度上取决于英国经济数据，但看来英镑要跌向1.57美元。”

卡尼称在过去一年英镑上扬已令通胀降低了约0.75个百分点，近几个月英镑升势停滞。（完）

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