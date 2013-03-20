《英镑汇率焦点》英国央行的政策任务若调整，或将使英镑跌势加速

英镑进一步上扬的催化剂可能将来自定于周三公布的英国央行政策会议记录。

如果出于对英镑走软推升进口价格并进而刺激通胀的担忧，导致支持扩大资产购买规模的决策者人数减少，那么英镑有可能上扬。

**基本面问题**

分析师表示，投资者更愿意通过抛售英镑兑美元的方法来表达不看好英国的态度，而不是卖出英镑兑欧元。他们说，欧元区衰退的前景，以及塞浦路斯风险扩散的忧虑，可能会给欧元兑英镑 带来压力。

2月以来，两年期德国公债 和英国公债 之间的利差收窄，但两年期美债 与英债利差走至11月初以来最阔水平，有利于美元资产。

“从基本面来看，我们没有理由买英镑，”RMG Wealth Management咨询师Howard Jones说。他认为应该买入美元。“对中长期投资者来说，只要英镑升到1.50-1.60区域的中间水平，就是抛售良机。”

摩根士丹利周一调降英镑汇率预估，并警告英国可能同时出现经济成长放缓且通胀上升的情况。

“通胀预期升高，令英国成为10国集团(G10)中负实质利率最严重的国家，削弱了英镑。我们已经下调预期，预计到2013年底英镑会跌至1.43美元，2014年底会降到1.41美元。“