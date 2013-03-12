欧洲汇市：令人失望的英国数据拖累英镑走软，前景疲弱

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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* 英镑兑美元跌至2010年6月以来最低
* 英镑贸易加权指数跌至20个月低位
* 1月英国制造业产出骤降
* 投资者对英国衰退的忧虑和对QE押注升温重压英镑
路透伦敦3月12日 - 英镑兑美元周二在两年半低位附近挣扎，因疲弱的数据使英国经济较之前任何时候都更接近衰退的边缘，且投资者对英国央行将扩大购债规模的押注升温。
英国1月制造业产出下降步伐创去年6月以来最快，回吐前月涨幅，凸显对经济今年开局疲弱的担忧。
英镑兑美元 日内跌0.3%，报1.4874美元，盘中曾跌至2010年6月以来最低1.4832美元，因1月英国制造业产出降幅为去年6月以来最大。
欧元兑英镑 上扬0.1%，报0.8760英镑，距离数据公布后触及的逾两周高位0.8784英镑不远。策略师表示，欧元/英镑的下一个目标位可能在0.8815英镑，此为2月25日触及的逾16个月高位。
英国央行数据显示，兑欧元和美元走软推动英镑贸易加权指数 跌至20个月低位77.7。
RBS的汇市策略师Paul Robson称，英镑/美元未来数月的目标位在1.42美元。他还指出，在英国预算公布前，以及在投资者能重新评估英镑走软对英国经济造成的影响前，英镑面临的风险会更大。
英国国家经济社会研究院表示，截至2月的三个月英国经济下跌0.1%，11-1月为萎缩0.2%。数据再度暗示英国避免衰退有难度。
有关英国央行将被迫通过购买英债来向经济注资的臆测不断升温，这与美国形成鲜明的对比。一连串强于预期的经济数据支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍后收缩资产购买规模的观点。
策略师称，反应英国央行进一步放宽政策可能性的会议记录，3月20日将公布的预算以及未来将出炉的数据可能拖累英镑进一步走低。（完）
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