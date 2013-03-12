欧洲汇市：令人失望的英国数据拖累英镑走软，前景疲弱

* 英镑兑美元跌至2010年6月以来最低

* 英镑贸易加权指数跌至20个月低位

* 1月英国制造业产出骤降

* 投资者对英国衰退的忧虑和对QE押注升温重压英镑

路透伦敦3月12日 - 英镑兑美元周二在两年半低位附近挣扎，因疲弱的数据使英国经济较之前任何时候都更接近衰退的边缘，且投资者对英国央行将扩大购债规模的押注升温。

英国1月制造业产出下降步伐创去年6月以来最快，回吐前月涨幅，凸显对经济今年开局疲弱的担忧。

英镑兑美元 日内跌0.3%，报1.4874美元，盘中曾跌至2010年6月以来最低1.4832美元，因1月英国制造业产出降幅为去年6月以来最大。

欧元兑英镑 上扬0.1%，报0.8760英镑，距离数据公布后触及的逾两周高位0.8784英镑不远。策略师表示，欧元/英镑的下一个目标位可能在0.8815英镑，此为2月25日触及的逾16个月高位。

英国央行数据显示，兑欧元和美元走软推动英镑贸易加权指数 跌至20个月低位77.7。

RBS的汇市策略师Paul Robson称，英镑/美元未来数月的目标位在1.42美元。他还指出，在英国预算公布前，以及在投资者能重新评估英镑走软对英国经济造成的影响前，英镑面临的风险会更大。

英国国家经济社会研究院表示，截至2月的三个月英国经济下跌0.1%，11-1月为萎缩0.2%。数据再度暗示英国避免衰退有难度。

有关英国央行将被迫通过购买英债来向经济注资的臆测不断升温，这与美国形成鲜明的对比。一连串强于预期的经济数据支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍后收缩资产购买规模的观点。