欧洲汇市：英镑涨至10日高位，因英国央行总裁金恩称未寻求进一步压低英镑

* 英国总裁金恩称未寻求进一步压低英镑

* 但英镑进一步下跌的中期趋势完整

* 交易商寻求逢升卖出英镑

路透伦敦3月15日 - 英镑兑美元周五升至10日高位，从近期触及的33个月低位继续反弹，此前英国央行总裁金恩称未寻求进一步压低英镑，令市场感到意外。

但交易商说，英镑不容易大幅攀升，鉴于仍忧虑经济前景及预期英国央行可能买入更多资产以支撑经济。

形成对照的是，美国经济正显示加速迹象。

英镑兑美元 盘中升至1.5177美元高位，最新涨0.4%，至1.5145美元，延续此前两个交易日累计上涨1.2%的态势，且远高于周二触及的1.4832美元的33个月低位。

交易商表示，在1.5150美元的期权执行价可能限制英镑涨势，在此上方的强大阻力料为3月5日高位1.52美元。

英镑兑欧元 下跌，欧元最新升0.1%，至0.8630英镑。欧元仍远低于周二触及的0.8793英镑的两周高位，且距离一个月低位0.85745英镑不远。

英镑贸易加权指数 本周可能上升，将为2月初来首次。

英国央行总裁金恩周四表示，央行未寻求进一步压低英镑，看起来英镑目前“估值适中”。

金恩的讲话和他之前的立场南辕北辙。之前是乐见英镑走软以重新平衡经济，且透过出口上升以实现经济成长。

金恩对经济前景的看法似乎也略为正面。看起来，他的讲话旨在遏止英镑近期跌势，因英镑大幅下跌将造成更大物价压力，令消费者负担百上加斤，薪资下跌及政府大幅减支已让消费者不堪重负。

“自2007年以来，英镑贬值了25%，但并没有给出口竞争力带来实质性的帮助，”德国商业银行汇市策略师Peter Kinsella说。

“英镑继续下跌仅会造成进口通胀进一步攀升。金恩此举意在遏止英镑继续走软。但鉴于美国和英国的经济前景不同，市场对英镑/美元的看法仍然是逢升卖出。”(完)

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