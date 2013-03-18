欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，但因英国风险容易下跌

* 塞浦路斯援助计划令欧元兑英镑跌至五周低位
* 在英国预算案及央行会议记录公布前，英镑容易下跌
* 摩根士丹利目前料英镑兑美元在年底前跌至1.43美元
路透伦敦3月18日 - 英镑兑走弱的欧元周一升至五周高位，因塞浦路斯救援计划包括向银行储户征税，可能导致欧元区的银行遭到挤兑。
欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%，对低于10万欧元的账户征收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。
塞浦路斯议会将该提案的投票推迟至周二进行。
欧元兑英镑 下跌约1%，至约0.8563英镑，仍接近稍早触及2月11日来最低的0.8532英镑，且远低于上周峰值0.8793英镑。
英国央行数据显示，英镑兑欧元上涨扶助推高英镑贸易加权指数 至79.5，为约四周高位。
在周三英国预算案及英国央行最新会议记录公布前，英镑兑欧元的涨势可能受限，因政府可能在实现通胀目标方面给予央行更多余地，为央行推出进一步货币宽松政策铺平道路。
周二公布的2月通胀数据料将上升，可能拉低英镑。
英镑兑美元 持稳在1.5112美元，低于周五高位1.5177，此前英国央行总裁金恩称英镑跌得够多的了，令投资人意外。
摩根士丹利分析师表示，英镑从欧元流出的避险资金中获益可能较以往减少，投资人较可能转向美元和诸如澳元和加元等货币。
摩根士丹利将英镑兑美元预估下调，现在预料2013年底前为1.43美元，之前预估为1.57美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 利棣儿；审校 李军)