欧洲汇市：英镑触及两周高位，此前英国公布预算案及央行会议记录

* 英镑反弹，此前英国公布预算案及央行会议记录

* 一些投资人对维持英国央行通胀目标不变感到意外

* 英镑涨势可能短暂

路透伦敦3月20日 - 英镑兑美元周三触及两周高位，此前英国财政大臣欧思邦没有如一些市场人士所预期的，在公布预算案时调整英国央行通胀目标以刺激经济成长。

最新的英国央行政策会议记录显示，支持进一步购债的决策者人数不及市场预期，也提振英镑，因原本押注英镑走软的投资人被迫要回补空头。

英镑兑美元 升至3月初来最高的1.5187美元，之后缩减升幅，尾盘涨0.4%，至1.5163美元。

不过，策略师称英镑涨势可能短暂。尽管英国财政大臣欧思邦维持英国央行2%的通胀目标不变，令一些投资人感到失望，但欧思邦对英国央行政策使命的最新观点，支持非常规政策举措。

这可能为下一任英国央行总裁卡尼7月上任时推出更激进的货币宽松举措铺平道路，尽管该国通胀居高不下。

欧元兑英镑 小升0.1%，至0.8540英镑，和周二触及的五周低位0.85055英镑咫尺之遥，当时忧虑塞浦路斯金融危机可能影响较广泛的欧元区。

英镑上涨，也受助于一些投资人在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策决议前降低美元多头头寸。美联储决策者料将继续推行刺激举措以支持美国经济。

周三公布的3月6-7日央行会议记录显示，英国央行担心英镑进一步走弱，而且针对为英国迟滞经济提供更多助力一事，央行仍陷于僵局。央行决策官员以6-3的表决票数反对重启央行买债计划，这个票数与2月会议相同，一些官员担心扩大资产购买可能导致英镑走弱的不利结果。 (完)

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