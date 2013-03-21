欧洲汇市：英镑上涨，因英国数据优于预期及对QE预期减弱

* 英镑上涨，因英国经济数据优于预期

* 英国周三公布预算及英央行会议记录后，市场对英央行量化宽松政策的预期减弱

* 英镑涨势可能短暂，阻力位在1.52美元上方

* 英镑仍易受英国疲弱经济前景打压

路透伦敦3月21日 - 英镑兑美元和欧元周四上涨，因英国经济数据正面，而且人们推迟英央行将推出更多刺激措施的预期，迫使一些投资者对英镑进行空头回补。

由于一连串低迷的数据增加了英央行将进一步放宽货币政策以提振经济的可能，最近几个月投资者一直作空英镑。

英国2月公共财政明显改善，公共部门净借款低于预期，而且零售销售创下2012年3月以来最大升幅，英镑因此上涨。

英镑兑美元 当日涨0.5%，至1.5170美元，从稍早触及的2月28日以来最高位1.5210美元略微拉回。

周四令人鼓舞的经济数据以及昨天公布的预算及英央行会议记录暗示，央行可能不会扩大购债规模，导致市场出脱英镑空头部位，英镑因而上涨。

英央行会议记录显示人们担心若推出更多刺激政策，可能导致英镑进一步走软，并增加通胀压力。

分析师称，对塞浦路斯问题的担忧可能帮助英镑兑欧元上涨。

欧元兑英镑 当日跌0.6%，至0.8512英镑，稍早跌至2月11日以来最低位0.84900英镑。英镑全线升势带动英镑贸易加权指数 升至逾一个月高位80。

但分析师对英镑更大幅度、可能更普遍的上涨持怀疑态度，因考虑到英国经济前景。

策略师补充说，英镑涨势可能将是短暂的，因为多数投资者和投机客仍在逢高卖出英镑。

评级机构下调英国债信评级的可能性对英镑构成风险。(完)

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