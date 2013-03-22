欧洲汇市：英镑兑美元走强，塞浦路斯救助磋商提供支撑

* 欧元兑英镑跌至2月11日以来最低

* 可能在最后时候达成塞浦路斯救助协议的迹象提供支撑

* 强于预期的数据擦亮英国经济前景

路透伦敦3月22日 - 英镑兑欧元周五从五周高位小幅回落，但兑美元攀升至一个月峰值，因有迹象显示，可能在最后时刻达成塞浦路斯救助协议。

塞浦路斯与俄罗斯进行的贷款磋商无果而终，使该国避免违约的时间所剩无几，一旦违约，将导致银行业崩溃，甚至可能迫使其退出欧元区。

塞浦路斯危机损及欧元需求，但周五该国一高级官员称，可能在几个小时内达成救助协议，消息为欧元提供一定的支撑。塞浦路斯议会本周拒绝了欧盟提出的救助条件。

欧盟和欧洲央行要求塞浦路斯在周一前筹集58亿欧元的资金以换取100亿欧元的救助。

欧元兑英镑 稍早跌至0.8484英镑，为2月11日以来最低，后削减跌幅，最新上扬0.3%，报0.8526英镑，之前，塞浦路斯与希腊达成协议，将把该国部分银行的希腊分支出售给希腊的银行。

FxPro的的汇市经济学家Simon Smith，“在塞浦路斯救助协议即将达成的情况下，欧元/英镑有一定的上行空间，将升至0.86英镑水平，但我认为涨势将在该水准受限。”

周四公布的数据显示，英国公共赤字减少，零售销售增加，这促使近几周押注英镑走软的投资者削减空头头寸，提振英镑。

英国经济前景有所改善推动英镑兑美元 盘中触及一个月高位，日内上扬0.4%，报1.5245美元。英镑/美元本周可能连涨第二周。

部分策略师称，尽管英镑/欧元有进一步上行的空间，但兑美元很难继续扩大涨势。

分析师称，下周的焦点是美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克在伦敦的讲话、英国的经常账数据及第四季GDP终值。

Smith补充说，如果经济数据疲弱，英镑/美元可能在第二季重新跌向1.50美元。(完)