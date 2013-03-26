欧洲汇市：英镑下滑，因英国数据显示衰退风险犹在

* 英镑兑欧元从高位回落，兑美元下跌

* 零售销售数据损及市场信心

* 英国出现第三次经济衰退的风险可能拖累英镑兑美元表现

路透伦敦3月26日 - 英镑兑欧元周二从大约六周高位回落，兑美元下跌，此前零售销售数据提醒投资人，英国经济前景黯淡。

一些分析师表示，英国3月非季节性的寒冷天气及降雪很可能降低英国人的活动，及可能将英国推向第三次经济衰退。 这观点似乎得到英国工业联盟(CBI)的数据支持。CBI公布的3月零售销售差值期望值为零，创下8月来最低，且远低于预期，2月为正8。

尽管这数据可能令英镑整体经济前景蒙阴，但英镑兑欧元跌势可能受欧元走软所限，因忧虑民间投资人可能承担未来欧元区救助计划的沉重代价，欧元将承压。

欧元兑英镑 升0.3%，至0.8490英镑，留守在2月11日低位0.8442英镑的上方，且在周一大跌后稍作喘息。欧元若跌穿0.8442英镑，将是两个月来的最低位。

英镑兑美元 跌0.1%，至1.5150美元，远低于周一触及1.5280美元的一个月高位。英镑在上周反弹，因一些良好的英国经济数据降低了经济衰退的机率，且欧元区问题再次浮现，引发一些投资人转向英国资产。

但英镑此输升势似乎难以持续。

“英国有自身问题，且除了欧元外，投资人将卖出英镑兑其他主要货币。”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)汇市策略师John Hardy说。

欧元面临强烈抛压，此前欧元集团主席迪塞尔布洛姆称与塞浦路斯协议的援助计画将成为未来解决欧元区银行业危机的一个模式。塞浦路斯的援助方案向无保存款大幅征税，使大额储户蒙受重大损失。

欧洲央行执委科尔称，塞浦路斯银行体系使之成为一个特例，他不认同欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一的说法，即塞浦路斯的纾困代表着解决区域内银行危机的一个新模式。欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼也表示，塞浦路斯是一个特例，不作为范本。

但欧洲央行的行动未能为欧元提供支持，分析师表示，未来欧元区救助计划的负担可能转向投资人和储户而不是纳税人的风险，可能损害对欧元资产的信心。(完)

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