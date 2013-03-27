欧洲汇市：英镑兑大跌的欧元上涨，但兑美元走软

* 英镑兑欧元上涨，因塞浦路斯和意大利忧虑

* 英镑兑美元下滑，因英国数据疲弱

* 英国基本面疲弱将对英镑构成拖累

路透伦敦3月27日 - 英镑兑欧元周三接近两个月高位，因投资人担心塞浦路斯救助协议可能令民间投资人在未来救助中承受负担，欧元下挫。

意大利政治不确定性重燃，令投资人愈发不安，并殃及意大利公债标售需求，也拖累欧元兑美元跌穿1.28美元水准。

但英镑兑美元下滑，因英国经济数据疲弱、另一家评等机构可能下调英国主权评等以及英国央行进一步放宽政策的前景损及英镑。

欧元兑英镑 跌0.4%，报0.8450英镑，盘中低见0.8442英镑，追平2月11日来低点，跌穿该水准将是两个月最低。

塞浦路斯本周稍早同国际金主达成协议，避免违约的威胁。但投资人仍担心，因在周四塞浦路斯银行重开时该国准备实施实资本管制以避免挤兑。

分析师表示，随着投资人愈发担心欧元区资产，英镑可能得益于避险资金流入。但由于英国自身经济难以站稳脚跟，升势可能昙花一现。

英国公布的数据证实英国经济去年第四季萎缩0.3%，符合预期，但同比增幅被下修，另一数据显示，英国经常账赤字收窄幅度不及预期。英镑兑美元下滑。

英镑兑美元 跌0.3%，至1.5118美元。据报在1.5100美元的选择权阻力位可能令英镑持于目前水准附近。(完)

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