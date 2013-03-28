欧洲汇市：月底欧元需求拖累英镑走低，但料后市将进一步走强

* 英镑兑欧元在稍早触及两月高位后逆转走势回落

* 预计英镑将在复活节后将恢复升势，因欧元区忧虑

* 交易商称月底欧元需求拖累英镑走低

* 英镑兑美元反弹，但英国经济疲弱料将令英镑承压

路透伦敦3月28日 - 投资者月底对欧元的需求周四拖累英镑兑欧元从两个月高位回落，但料可能很快恢复升势，因市场担忧塞浦路斯救助协议的负面影响。

欧元兑英镑 最新上扬0.15%，报0.8453英镑，稍早跌至1月24日以来最低0.84155英镑。

交易商报告，月底和季度末对欧元的需求强劲，尤其是在复活节长周末之前。

不过，欧元仍可能受有关塞浦路斯救助将成为欧元区其他国家救助模板的忧虑拖累。作为救助条件，塞浦路斯将对无保存款征税，从而造成大额储户蒙受损失，且为了避免出现银行挤兑，塞国政府在周四银行恢复营业时实施资本控制。

“如果市场普遍做空欧元，那么投资者将可能希望在长周末前结清头寸，”渣打银行的G10汇市研究部主管Steve Barrow称。

欧元/英镑自两周前触及0.8793英镑的峰值后，已累计回落了约4%。一旦跌势重现，可能跌向目前切入位在0.8356英镑附近的100日移动均线。

塞浦路斯塞银行在关闭近两周后周四重开，但为避免出现挤兑，该国严格控制资金流出的规模。

FXPro的的经济学家Simon Smith称，“尽管塞浦路斯经济规模很小，但无论是金融上还是政治上，其救助计划所产生的影响都远大于之前的救助。”

他预计，欧元/ 英镑将在第二季度跌至约0.82-0.83英镑。但他表示，英镑兑美元可能走软，跌至1.50美元之下，部分是因美国经济持续改善。

英镑兑美元 上扬0.25%，报1.5170美元，在周三跌至1.5092美元后反弹，因英国公布的经常账数据疲弱。

但分析师称，长周末前成交清淡，以及对英国经济成长疲弱的担忧将使英镑保持疲弱的走势。

下周初将公布的制造业和服务业采购经理人指数将给出英国经济第一季表现，以及是否会再度滑入衰退的线索。

另外，市场普遍预计，英国央行下周举行的政策会议将保持购债目标不变。(完)

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