欧洲汇市：英镑进一步走软，因经济前景低迷

* 英镑走软，因英国经济数据令人失望

* 工厂活动萎缩，抵押贷款批准宗数减少

* 周四将举行的英国央行和欧洲央行会议备受关注

路透伦敦4月2日 - 英镑周二延展跌势，因英国经济数据继续令人失望，该国仍面临重陷衰退的风险，分析师预计，英镑可能进一步走软。

今日稍早公布的数据显示，3月英国制造业采购经理人指数从前月的47.9升至48.3，但仍低于50的荣枯分水岭，英镑因此受创。

稍后英国央行公布的数据显示，抵押贷款批准宗数连续第二个月下降，暗示在英国经济中占据重要地位的楼市表现疲弱。

英镑兑美元 回落0.7%，报1.5120美元，据称短期技术支撑位在2月28日触及的低位1.5112美元。

策略师表示，英镑的任何涨势都将短暂，因市场仍倾向于在上涨时卖出英镑。

“英镑大幅走低，可能超过了稍早数据公布后应有的跌幅。制造业PMI数据不佳，这可能令市场不安，”FOREX.com的研究部董事Kathleen Brooks表示。

“服务业PMI数据更为重要，如果数据高于预期的51.5，英镑走软之势可能有所逆转。”

分析师分预计，英国央行将在周四的会议上保持利率不变，且不会重启资产购买计划。这可能在短期内支撑英镑。

交易商称，据报英国保险商支付与2011年新西兰基督城地震相关索赔导致英镑周二跌势加剧。

英镑兑新西兰元 跌至逾30年最低1.7914新西兰元。

欧元兑英镑 上扬0.5%，报0.8474英镑，脱离4月1日触及的1月24日以来最低0.84115英镑，策略师称，0.84115英镑可能成为短期技术支撑位。