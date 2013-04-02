欧洲汇市：英镑进一步走软，因经济前景低迷

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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* 英镑走软，因英国经济数据令人失望
* 工厂活动萎缩，抵押贷款批准宗数减少
* 周四将举行的英国央行和欧洲央行会议备受关注
路透伦敦4月2日 - 英镑周二延展跌势，因英国经济数据继续令人失望，该国仍面临重陷衰退的风险，分析师预计，英镑可能进一步走软。
今日稍早公布的数据显示，3月英国制造业采购经理人指数从前月的47.9升至48.3，但仍低于50的荣枯分水岭，英镑因此受创。
稍后英国央行公布的数据显示，抵押贷款批准宗数连续第二个月下降，暗示在英国经济中占据重要地位的楼市表现疲弱。
英镑兑美元 回落0.7%，报1.5120美元，据称短期技术支撑位在2月28日触及的低位1.5112美元。
策略师表示，英镑的任何涨势都将短暂，因市场仍倾向于在上涨时卖出英镑。
“英镑大幅走低，可能超过了稍早数据公布后应有的跌幅。制造业PMI数据不佳，这可能令市场不安，”FOREX.com的研究部董事Kathleen Brooks表示。
“服务业PMI数据更为重要，如果数据高于预期的51.5，英镑走软之势可能有所逆转。”
分析师分预计，英国央行将在周四的会议上保持利率不变，且不会重启资产购买计划。这可能在短期内支撑英镑。
交易商称，据报英国保险商支付与2011年新西兰基督城地震相关索赔导致英镑周二跌势加剧。
英镑兑新西兰元 跌至逾30年最低1.7914新西兰元。
欧元兑英镑 上扬0.5%，报0.8474英镑，脱离4月1日触及的1月24日以来最低0.84115英镑，策略师称，0.84115英镑可能成为短期技术支撑位。
如果欧洲央行总裁德拉吉在周四政策会议后举行的记者会上暗示将在未来放宽政策，英镑/欧元可能会受益。(完)
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