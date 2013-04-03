欧洲汇市：英镑上涨，但英国经济疲弱令英镑容易走低

* 英镑兑美元上涨，因美国经济数据疲弱

* 但在英国央行公布决议及服务业PMI数据公布前，英镑容易下滑

* 英国建筑业数据是经济疲弱的最新凭证

路透伦敦4月3日 - 美国经济数据弱于预期周三提振英镑兑美元上涨，但因忧虑英国经济不振及英国央行可能追加货币宽松举措，英镑仍容易走软。

在周四英国央行公布政策决议，欧洲央行及日本央行公布政策声明前，市场人士持谨慎态度。

占英国经济重大比重的服务业数据将在周四出炉，将是显示英国经济第一季是否陷入衰退的强有力指标。

英镑兑美元 升0.3%，至1.5141美元，从稍早触及的两周低位1.5075美元反弹，此前美国公布弱于预期的服务业数据及民间就业数据，美元因此全线下跌。

但对英国前景的担忧预料将限制英镑涨幅，一些交易商打算在英镑上涨时卖出。

在周二公布低迷的制造业数据后，周三调查显示英国建筑业活动连续第三个月萎缩，为经济黯淡加添佐证。

预料英国央行周四将公布维持货币政策不变。

不过，路透调查显示，大部份分析师预计央行在5月或6月选择买入更多资产。

路透调查显示，分析师预期英镑未来三个月将跌至1.49美元，未来12个月将下滑至1.48美元，因英国央行将采取行动，扶助摇摇欲坠的经济。

欧元兑英镑 持平在0.8484英镑，远高于周一低位0.84115英镑。

英镑兑日圆 跌至大约160.60日圆，此为四周低位。(完)

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