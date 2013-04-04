欧洲汇市：英镑上涨，此前英国央行公布维持利率及量化宽松政策规模不变

* 英镑上涨，因英国央行没有进一步放宽政策

* 英国央行公布维持利率在0.5%及3,750亿英镑规模的英镑量化宽松政策不变

* 英国服务业PMI读数强劲，对英镑上涨带来一些支持

* 英镑兑日圆可望录得2008年10月来最大单日百分比升幅

路透伦敦4月4日 - 英镑兑美元和欧元周四上涨，此前英国央行没有为走下坡的经济推出新的刺激举措，且维持利率不变，一如市场广泛预期。

交易商说，在英国央行公布决议后，英镑上涨几个点，因一些市场人士原本消化了央行有些微机会意外公布扩大购债计划规模。

稍早，英镑也小幅上升，此前占英国经济重大比重的服务业活动以七个月来最快速度扩张，令英国经济或避免再陷入衰退的希望增强。

英镑兑美元 涨0.3%，至1.5176美元。分析师将英镑涨势主要归因于英镑空头头寸过度且在服务业数据及英国央行决议公布后出脱头寸这些头寸。

英镑兑日圆 上涨，也带动英镑兑美元攀升。此前日圆全线大跌，因日本央行公布激进举措，放宽政策。

英镑兑日圆最新激升3.8%，可能录得2008年10月来最大单日升幅。

不过，英镑仍容易走软，且可能目标在3月20日低位1.5026美元，且可能跌至3月中低点1.4832美元，尽管在1.5000上方料有强劲的技术性支持。

路透调查显示，大部份分析师预料英国央行将在5月或6月选择扩大购债规模。

除日圆以外，英镑是今年迄今表现最差的主要货币之一。英镑兑美元在上月跌至两年半低位，且在年初迄今累计下跌约7%.

欧元兑英镑 跌0.3%，至0.8466英镑，远高于周一低位0.84115英镑。欧元兑美元 从周四触及的四个半月低位反弹，持平在1.2853美元。

欧洲央行总裁德拉吉称，央行准备在必要时降息，且重申他对保持欧元区完整的决心。(完)

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