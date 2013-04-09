欧洲汇市：英镑受工业数据带动上涨，英国经济前景仍蒙阴

* 英镑上涨，此前公布强于预期的工产生产数据

* 投资人仍然谨慎，因英国经济可能滑入衰退

* 英镑兑日圆触及三年半高位，受日本央行放宽政策带动

路透伦敦4月9日 - 英镑兑美元周二迫近一个半月高位，此前的英国工业生产数据强于预期，令投资人谨慎乐观认为英国可能避免经济衰退。

但英镑涨势受限，因数据显示该国贸易赤字多于预期，且一些策略师说，英镑上涨，为卖出英镑提供机会。

英镑兑美元 触及1.5326美元的日内高位，迫近周五触及的一个半月高位1.5364美元，当时美国就业数据疲弱，拖累美元表现。英镑之后缩减升幅，最新升0.3%，至1.5301美元。

技术图表显示阻力位在55日移动均线切入位1.5332美元，市场人士称在1.5325-40美元区域挂有卖盘。

英国国家统计局周二公布，英国2月工业生产较前月增长1.0%(预估为增长0.3%)；1月工业生产较前月下跌1.3%。

市场对英国可能避免再次陷入衰退感到谨慎乐观，英国国家经济社会研究院(NIESR)预期，英国今年第一季经济可能成长0.1%，进一步提振市场的信心。

分析师表示，尽管英国经济得到改善，但在4月25日官方公布首季GDP初值前，投资人对大量买入英镑仍持谨慎态度。

欧元兑英镑 大致持平在0.8526英镑，仍高于4月1日触及0.84115英镑的两个半月低位。

策略师说，在上周日本央行推出激进的货币宽松举措后，日本投资人寻求较高收益的海外资产，这对欧元继续带来一些支持。

英镑兑日圆 周二触及152.07日圆的三年半高位，之后缩减升幅，最新报151.54日圆。

英国国家统计局周二公布，2月全球商品贸易逆差为94.16亿英镑(预估为逆差85.5亿)；1月修正后为逆差81.68亿英镑。 (完)

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